Kars, Bitlis ve Batman’da bayram namazı saati: 2020 Kars ve Bitlis bayram namazı saati… (İl il bayram namazı saati)

Kars, Bitlis ve Batman'da yaşayan vatandaşlar da bayram namazı saatini merak ediyor. Kars, Bitlis ve Batman'da yaşayan müminler bayram namazının ardından bayram sevincini sevdikleriyle paylaşacak. Peki Kars, Bitlis ve Batman bayram namazı saat kaçta?

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ

31 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak olan bayram namazı saati Kars için 05:37‘ dir.

BİTLİS BAYRAM NAMAZI VAKTİ

31 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak olan bayram namazı saati Bitlis için 05:45‘ dir.

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

31 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak olan bayram namazı saati Batman için 05:50‘ dir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.S) BİZZAT KURBAN KESMİŞ MİDİR?

Kurban ibadeti hicrî ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 3).

Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı'nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, “Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.” (Buhârî, Hac, 122)

demiştir. Hz. Enes'ten (r.a.) Hz. Peygamberin (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivayet edilmektedir (Buhârî, Edâhî, 9).