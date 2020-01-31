Karşıyakalılar’dan faşist lagos’a tokat gibi cevap

CHP Karşıyaka İlçe Örgütü düzenlenen basın açıklaması, eski İplikçizade Köşkü'nün bulunduğu Çağlayan Aparmanı'nın önünde yapıldı.

Toplantıya Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Toplantıda, Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı'nı yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos protesto edildi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün burada toplanmamızın sebebi; büyük ve onurlu mücadele sonrası ödenen ağır bedeller karşısında bağımsızlığımızın simgesi şanlı bayrağımıza Yunan Milletvekili ırkçı faşist Ioannis Lagos'a birkaç söz söylemektir.

*Biraraya geldiğimiz bu anlamlı protesto vesilesiyle, 31 Ocak 1990'da hain bir suikast sonucu kaybettiğimiz, Atatürkçülüğün ve Laik Cumhuriyet'in savunucusu, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u saygı ve özlemle anıyoruz.

*Türk ve Yunan halkı yüzyıllar boyunca birlikte yaşamış, ortak acıları ve ortak değerleri olan, Anadolu ve Balkan coğrafyasının iki kadim halkıdır.

*Tarih boyunca birçok mücadelede karşı karşıya gelmiş olsak da Türk devleti tarafının sağduyulu yaklaşımı neticesinde coğrafyamızda barış tesis edilmiş ve günümüze kadar gelmiştir.

*Birinci Dünya Savaşı'nda yurdumuzu işgal etmek isteyenlere karşı Ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları halklarıyla haklı bir mücadele vermiştir.

*Büyük Taarruz zaferi sonrası İzmir'e giren ordularımızı karşılamak için tüm Karşıyakalılar ve İzmirliler tüm İzmir'i Türk bayraklarıyla donatmış ve İzmir'in dağlarında çiçekler açtırmıştır.

“BİR MİLLETİN TİMSALİNİ ÇİĞNEYEREK HATA ETMİŞ”

*Bu eylemin burada yapılmasının ana sebebi, Yunan Milletvekili ve onun şakşakçılarına bir ders vermek ve tarihi hatırlatmaktır. 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren Mustafa Kemal işgale son verdikten bir gün sonra şu anda yerinde Çağlayan Apartmanı bulunan İplikçizade Köşkü'ne gelmiştir.

*Köşkün kapısında yere serilen Yunan bayrağını görüp duraksar ve sorar: ‘Bu ne için?' Kapıda bekleyenler, ‘Yunan kralı bu eve girerken bizim bayrağımızı çiğneyerek girdi. Siz de onun gibi yapın' der.

*Mustafa Kemal'in verdiği tarihi cevap şu şekildedir: ‘O bir milletin timsalini çiğneyerek hata etmiş, ben o hataya tekrarlamayacağım.

“TEPKİMİZ YUNAN HALKINA DEĞİL, HAYSİYETSİZ MAHLUKADIR”

*Bu onurlu ve asil davranış karşısında Yunan Milletvekili'nin bayrağımıza ve milletimize karşı yapmış olduğu terbiyesizliği, ahlaksızlığı, şerefsizliği şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz.

*Tepkimiz Yunan halkına değil, bu haysiyetsizliği yapan mahlukun kendisinedir. Şanlı ve şerefli bayrağımız ebediyen göklerde dalgalanmaya devam edecektir.