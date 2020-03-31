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Kars’ta Çinli adam paniği!

Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi'nde görülen bir Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı.

10:18 -
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Faikbey Caddesi’nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

ÇANTASINI ELİNDEN BIRAKMADI

Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli adam ikna edilerek eldiven ve maske verildi. Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi.

(FOTO: İHA)

Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Ardından da Çinli adam ambulansa bindi. Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Corona virüsü olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli, hastanede gözetim altına alındı.

(FOTO: İHA)

Erzurum’dan Kars’a geldiği öğrenilen Çinli adamın Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum’a gönderileceği belirtildi. (İHA)

Çin Corona Erzurum Kars Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:48 31.03.2020
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