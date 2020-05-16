Kars’ta iyileşen hastanın yemek daveti coronayı hortlattı

Türkiye’de corona virüsü vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars’ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176’ya çıktı.

2 bin 145 kişiye test uygulanan kentte bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. Hastalardan 56’sı evlerinde, 53’ü ise karantina yurdunda takip ediliyor.

BOĞA KESİP, YEMEK VERİNCE…

Kent merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile corona virüsü tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin, vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtildi.

Kars’ın virüs vakalarında en çok artış gösteren 9 il arasına girmesini yorumlayan vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarında riayet edilmesini istedi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Vaka sayısının arttığı kentte tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu kentin dört bir yanında devriye atarak anonslarla konunun ciddiyetinin anlaşılması yönünde çalışma yapıyor.

Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor. (DHA)