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Kars’ta toplu şahin ölümleri korkuttu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kars’ta yaşanan toplu şahin ölümleri üzerine harekete geçti. Köylüler tarafından bulunan altı şahinin ölüm nedeni test sonuçları sonrası ortaya çıkacak.

Sozcu.com.tr
11:22 -
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Kars’ta toplu şahin ölümleri korkuttu

Olay Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Küçükdurduran köyünde yırtıcı kuşların toplu halde ölü bulunduğuna dair ihbar üzerine hareket geçti.

(FOTO: İHA)

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu altı şahinin öldüğünü tespit edildi. Zehirlenme şüphesi üzerinde duran yetkililer, şahinlere önce nekropsi (Hayvanların kadavralarına veteriner hekimlerce uygulanan inceleme işlemi) yaptı. Hayvanların ölüm nedeninin mikrobiyolojik ekim yapılmasının ardından belirleneceği öğrenildi. (İHA)

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