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Kartal’da boğulmaktan kurtarılan kişi: Yüzmek için girmiştim

Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

20:36 -
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Olay saat 19.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı.

“YÜZMEK İÇİN GİRMİŞTİM”

Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı’nın bulunduğu kıyıya getirildi. Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi. DHA

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