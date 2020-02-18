Kartal’da “METH” ele geçirildi!

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerininin yaptığı sokak çalışmalarında, Ozan U. isimli bir şüphelinin gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği anlaşıldı. Bunun üzerine takibe alınan şüphelinin, hedef aldığı gençlere renkli uyuşturucular getirip sattığı, uyuşturucu haplara “Atom”, “Fişek”, “Çiftpatlar” gibi isimler taktığı belirlendi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA İZLENDİ

Şüphelinin uyuşturucu sattığı bir kişi yakalanarak, bilgisine başvuruldu. Alınan ifadeler doğrultusunda Ozan U.’nun uğradığı kafeler belirlendi. Üç gün boyunca adım adım izlenen şüpheli önceki gün adresine düzenlenen baskınla yakalandı.

METAMFETAMİN ÇIKTI

Hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuyla işlem yapılan şüphelinin evinde 187 extacy hap, 385 gram metamfetamin, ve 1 adet oyuncak araba şeklinde hassas terazi ele geçirildi.

SEKİZ SUÇ KAYDI

Gözaltına alınan zehir tacirinin daha önceden “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan 3, “Hırsızlık”tan ise 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

KORKUTAN ZEHİR

Evde yapılan aramada, Hitler eroini olarak da bilinen metamfetamin çıkması dikkat çekti. Uzmanlar, İstanbul Narkotik Polisi’nin son 3 yılda ele geçirdiği metamfetamin miktarının sürekli arttığını belirtiyor. Ancak İstanbul’da ele geçirilen metamfetaminin daha çok yabancılar tarafından üretildiği ve yurt dışına gönderildiği belirtiliyor. Son zamanlarda sokak satıcılarında metamfetamin ele geçirilmesi ise endişeye sebep oluyor. Sentetik bir uyuşturucu olan metamfetamin en hızlı ölüme götüren uyuşturucu olarak biliniyor.