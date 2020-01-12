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Kartalkaya’da kaybolan kayakçılar kurtarıldı!

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

17:09 -
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Kartalkaya’da kaybolan kayakçılar kurtarıldı!

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen 3 tatilci, kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kayboldu.

Uzun süre otele geri dönmedikleri belirlenen tatilciler için jandarma ekiplerinden yardım istendi. Bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kayıp 3 kişi bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından otellerine götürüldü.

Ekiplerin kayıp 3 vatandaşı arama ve kurtarma çalışması jandarmanın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. (İHA)

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Bitlis Bolu kayak Sağlık sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 17:16 12.01.2020
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