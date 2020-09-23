Karton toplama kavgasında kan döküldü

Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi’nde İddiaya göre, belediyeye ait geri dönüşüm atık toplama ekibinde görevli Müjdat K. ile karton toplayıcı Yılmaz D. arasında karton yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz D. elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K.’nın kafasına vurarak kırdı. İşçinin arkadaşları da araya girince şüpheli Yılmaz D. olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı.
Kanlar içerisinde kalan Müjdat K.’nın ilk tedavisi olay yerinde yapılırken, şüpheli Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanıp gözaltına alındı. (İHA)