Kaş Kaymakamı: İlçede corona vakası görülmedi

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, yaptığı açıklamada ”Bu olumlu olayda en büyük katkı sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin çabasıdır. Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek olup, dışarıdan gelecek misafirlerinizin, izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe corona virüsü ilçemize giremeyecektir” dedi.

KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor. (İHA)