Kasapta yok dedirten görüntü! Corona fırsatçıları bunu da yaptı!

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri Yeşilyurt Mahallesi’nde açılış hazırlığı yapan bir kasap dükkanında sahte dezenfektan ürünleri depolandığı ihbarını aldı.

İş yerine baskın düzenleyen polis, soğutma dolabı içinde piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi. Dezenfektan spreylerin, corona virüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek satıldığı öne sürülürken, bir kişi gözaltına alındı. (DHA)