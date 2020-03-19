Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kasapta yok dedirten görüntü! Corona fırsatçıları bunu da yaptı!

Adana'da akılalmaz olay! Polis ekiplerince bir kasap dükkanına düzenlenen baskında sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin, corona virüse karşı etkili olduğu yalanıyla satıldığı ortaya çıktı.

11:06 -
Haberler Gündem
Kasapta yok dedirten görüntü! Corona fırsatçıları bunu da yaptı!

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri Yeşilyurt Mahallesi’nde açılış hazırlığı yapan bir kasap dükkanında sahte dezenfektan ürünleri depolandığı ihbarını aldı.

Dezenfektanların corona’ya karşı etkili olduğu söylenerek satıldığı ve bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (FOTO: DHA)

İş yerine baskın düzenleyen polis, soğutma dolabı içinde piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi. Dezenfektan spreylerin, corona virüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek satıldığı öne sürülürken, bir kişi gözaltına alındı. (DHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more