Kaşıkçı cinayeti iddianamesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi gazetecinin Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülüp cesedinin parçalanarak yok edilmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında savcılığın, Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı ile tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının çıkarılarak incelendiği vurgulandı.

Savcılık soruşturması kapsamında yapılan incelemeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

– Maktulün konsolosluk binasına girişleri, şüphelilerin Türkiye'ye gelişleri konsolosluk binası ve konutuna gidişlerine ilişkin kamera görüntüleri temin edilmiştir.

– Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, başkonsolosluk konutu, araçları, maktulün evi, şüphelilerin konakladıkları otel odaları, şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı Köyündeki çiftlik evinde arama ve olay yeri inceleme işlemleri yapılmıştır.

– Maktulün dizüstü bilgisayarında gerekli incelemeler yapılmış, maktule ait 2 cep telefonu ve iPad'in çalışmasını sağlayan şifreler ile i Cloud yedeklemesinin temin edilerek gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhatap ülkeye adli yardım talebi gönderilmiştir.

– 54 kişinin tanık olarak beyanı alınmıştır.”

20 KİŞİ ŞÜPHELİ

İddianamede ayrıca, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in müşteki olarak yer aldığı belirtildi.

20 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ifade edilerek, Ahmet Bin Muhammed El Asırı ile Saud Al Kahtani hakkında ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme' suçundan, Cemal Kaşıkçı'yı öldürerek cesedini parçalayan 18 kişi hakkında ise ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

“OLAYIN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEYENLERİN” DOSYASI AYRILDI

Savcılık, bir kısım şüphelilerle ilgili “Olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delillerin yok edilmesi” suçundan başlatılan soruşturmanın ise ayrıldığını bildirildi.