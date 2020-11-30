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Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarih açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:11, 30/11/2020
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Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarih açıklandı

Ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.

Yayınlanma Tarihi:11:06,
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