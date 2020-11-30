Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarih açıklandı

Ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6147408}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kasim-ayi-issizlik-ve-kisa-calisma-odeneginin-yatacagi-tarih-aciklandi-6147408');aip2('newsArticle', {"identifier":6147408,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kasim-ayi-issizlik-ve-kisa-calisma-odeneginin-yatacagi-tarih-aciklandi-6147408/","headline":"Kasu0131m ayu0131 iu015fsizlik ve ku0131sa u00e7alu0131u015fma u00f6deneu011finin yatacau011fu0131 tarih au00e7u0131klandu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/30/iecrop/para-shutterstock_16_9_1585338815_16_9_1585755716_16_9_1606723697-880x495.jpg","author":"Berk Cu00f6mert","datePublished":"2020-11-30 11:06:57","dateModified":"2020-11-30 11:11:57","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":280}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kasim-ayi-issizlik-ve-kisa-calisma-odeneginin-yatacagi-tarih-aciklandi-6147408/');