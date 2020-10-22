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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce askerin beklediği celp için tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde duyurulacak.

Güncellenme: 13:38, 22/10/2020
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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi ile silah altına olacak vatandaşların askerlik yerleri, 23 Ekim Cuma günü belli olacak.

Adaylar e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testini yaptıracaklar.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

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