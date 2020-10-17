Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi ile silah altına olacak vatandaşlar, askerlik yerlerini e devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca askere gideceklerin yönlendirildikleri sağlık kuruluşundan corona virüsü testi yaptırılması gerekecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020