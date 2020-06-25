Kaş’ta ‘denize nazır’ yanan doğal sit alanı imara açıldı

Geçtiğimiz mayıs ayında villa ve lüks otellerle kaplı bölgede çıkan yangınla gündeme gelen Kaş-Çukurbağ Yarımadası ile Limanağzı bölgesini kapsayan 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanarak askıya çıkarıldı.



Doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası'nın yapılaşmadan korunmuş kesimlerinde iki ayrı bölgenin yapılaşmaya açılması dikkat çekti.

YANGINLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz ay çıkan yangınla gündeme gelen Çukurbağ Yarımadası ile karayolu ulaşımı bulunmayan Kaş'ın ünlü doğal plajlarını da barındıran Limanağzı bölgesini kapsayan plan, 9 Haziran'da Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı.

Bir ay boyunca askıda kalacak olan yeni imar planında Çukurbağ Yarımadası'nın İnceboğaz ve İnönü mevkilerinde bulunan iki ayrı bölgenin ‘E-T-Eko- Turizm' vasfıyla yapılaşmaya açılması da dikkat çekiyor.