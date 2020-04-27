Kaş’ta kaçak yapılaşmaya CHP’den tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, CHP İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim İğli, CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Arıkan ve tüm belediye meclis üyeleriyle internet üzerinden Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Antalya’nın Kaş ilçesinin sorunlarının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

“TURİZM MERKEZİNİN SONUNU GETİRİR”

Özellikle son 7 ay içerisinde, sit alanlarının ve sayısız doğal güzelliklerin de bulunduğu alanlara yapılan kaçak villalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Nusret Bayar, bu doğa katliamının Kaş’taki turizmin sonunu getirebileceğini belirtti.

Bayar, “Kaş ilçemiz kültürel mirasıyla, doğasıyla, ekolojik yapısıyla adını dünyaya duyurmuş en önemli turizm merkezlerimizden biri. Adının kaçak villalarla anılması, son yedi ayda kaçak villa yapımının had safhaya çıkması, doğanın katledilmesi bu turizm merkezinin sonunu getirir” şeklinde konuştu.

“KAŞ BELEDİYESİ'NİN DUYARSIZ KALMASI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL “

Kaş’ta sorun yaratan çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla ilgili olarak, yerel halkın zorunlu konut ihtiyacının bu konunun dışında değerlendirilmesi gerektiğine ayrıca vurgu yapan Başkan Bayar şunları söyledi:

* Bu çarpık yapılaşma karşısında Kaş Belediyesinin duyarsız kalması anlaşılır gibi değil.

* Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu doğa ve kültür merkezimizin yok edilmesine duyarsız kalmayacağız. Ayrıca köylü vatandaşlarımızın zorunlu konut ihtiyaçlarını bunun dışında değerlendiriyoruz.

* Kaş ilçemizin köy yerleşik planlarının bir an önce çıkarılması, köylü vatandaşlarımızın konut sorununun çözülmesinin takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.