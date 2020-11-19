Kaş’taki kaçak otel meclis gündeminde taşındı

CHP Antalya Milletvekili Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 2015 ve 2020 yıllarında yıkım kararı vermesine rağmen kaçak yapıların neden yıkılmadığını, yıkım kararının uygulanmaması ve kaçak inşaata devam edilmesinin arkasında siyasi güç olduğu iddiaları yer aldı.

“DOĞAL SİT ALANINDA KAÇAK BİR OTEL YÜKSELDİ”

2015 yılında verilen basit onarım izni ile kulübe bulunan Hidayet Koyu’nda, bugün faaliyet gösteren bir lüks bir otel olduğunu belirten Zeybek, “Son beş yılda resmi makamlar ve sivil toplum örgütlerinin tüm başvuru ve kararlarına rağmen, doğal sit alanında kaçak bir otel yükseldi. Hidayet Koyu'ndaki bu kaçak yapı hakkında derhal işlem yapılması elzemdir. Konunun birçok kurumu ilgilendirmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 5 Kasım 2020 tarihinde soru önergesi ile durumu sorduk, ancak henüz bir cevap alınamadı” dedi.

“AKP TALANA SESSİZ KALIYOR”

Antalya’yı ranta ve talana teslim etmeyeceklerini söyleyen Zeybek, “Hidayet Koyu'ndaki kaçak yapının yıkılmasını beklerken, yöreden gelen bilgiler içeride inşaat çalışmalarının hız kaybetmeden devam ettiği yönündedir. Antalya ve Kaş’ta rant uğruna kaçak yapılaşmanın önüne geçilmelidir. Siyasi iktidar sessiz kaldıkça, Antalya ve Kaş’ın doğası talan edilmeye devam ediliyor. Bu düzen böyle sürmeyecek, Antalya’yı ranta ve talana teslim etmeyeceğiz. AKP'nin doğa ve çevre anlayışı rant odaklıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kaş’ta Çukurbağ Yarımadası’nın Hidayet Koyu’nda, 2015’e kadar bekçi kulübesi ve gözleme-çay satışı yapılan baraka tarzı yapı için M.B.K. ve H.B. tarafından eski yapıyı tamir amacıyla yapılan başvuruya, Kaş Belediyesi 11 Şubat 2015 tarihinde basit onarım izni verdi.

BASİT ONARIM İZNİYLE BAŞLATILAN ÇALIŞMALARDA 13 ODALI LÜKS OTEL

Belediyenin 291 sayılı yazısıyla verilen izin kapsamında, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve tavan kaplamaları, sıhhi tesisat tamirleri ve çatı onarımı gibi basit onarım işleri yer alıyordu. Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.

ÖNCE KÜÇÜK BİR BARAKA VE GÖZLEME-ÇAY SATILAN BİR YER

İnşa edilen lüks butik otelle ilgili bölge vatandaşları hem yerel yönetimlere hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulundu. Şikayetlerde, daha önce küçük bir baraka ve gözleme-çay satılan bir yer varken, orman müdürlüğüyle de davalık olan arazi için ruhsat verilmesi de mümkün değilken, basit onarım izniyle butik inşa edildiği belirtildi.

3’ÜNCÜ DERECE DOĞAL SİT ALANI İÇERİSİNDE

Diğer yandan bu arazinin içinde olduğu bölgedeki bazı ada- parsellerdeki arazilerle ilgili Hazine ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2010 yılında açtığı davalar ise 2015 yılında sonuçlandı. Kaş Kadastro Mahkemesi, Hidayet Koyu’nun da içinde yer aldığı parsellerin ‘orman’ vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın 3’üncü Derece Doğal Sit alanı içerisinde kaldığının belirtilmesine karar verdi.

YAPANLAR VE YAPTIRANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2017 yılında yıkım kararı verdi. Hidayet Koyu 207 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65’inci maddeleri hükümleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca, Kaş Belediyesi’nce izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucundan komisyona bilgi verilmesi de kararlaştırıldı.

ÜÇ YILA RAĞMEN YIKIM KARARI UYGULANMADI

Aradan geçen üç yıla rağmen yıkım kararı uygulanmadı. Bunun üzerine Kaşlı bazı vatandaşlar yeniden CİMER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayetlerde Blanca Beach Hotel adlı işletmenin 3’üncü Derecede Doğal Sit Alanı’na kurulduğu, dışarıdan bu alana kimse alınmadığı ve kovuldukları belirtildi.

İKİNCİ YIKIM KARARI 20 AĞUSTOS 2020

Şikayetler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, butik otel hakkında ikinci kez yıkım kararı verdi. Komisyon tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde alınan karar, hem Kaş Belediyesi hem de Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve diğer ilgili kurumlara gönderildi.

2018 YILLARINDA ÜÇ ARA KARAR ALINDI

İkinci kararda, alanın ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ içinde olduğu belirtilerek, izinsiz uygulamalarla ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında Kaş Belediyesi’nden bilgi istendiği, ancak cevap alınamadığı kaydedildi. Komisyon, 2017 ve 2018 yıllarında üç ara karar alındığına, ancak belediyenin herhangi bir işlem yaptığına dair bilgi ve belge göndermediğine dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSU

Komisyon, yeniden 207 ada 19 parseldeki taşınmaz üzerine yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65’inci maddeleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması, Kaş Belediyesi tarafından da izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucun komisyona bildirilmesine karar verdi.