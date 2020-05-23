Kastamonu, Bolu bayram namazı vakitleri: Kastamonu, Bolu duha (kuşluk) namazı kaçta?

Ramazan Ayı'nın sona ermesiyle ülkemizde üç günlük Ramazan Bayramı idrak edilecek. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi sürdüren corona virüsü pandemisi nedeniyle arefe günü ve bayramda sokağa çıkma yasağı karar alınmıştı. Tüm yurtta camilerde cemaat ile namaz kılmak yasağı da devam ediyor. Vatandaşlar, bayram namazının nasıl kılınacağını öğrenmek istiyor. İşte Kastamonu, Bolu bayram namazı saatleri ve bayram namazının evde nasıl kılınacağı tarifi…

KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Mayıs Pazar başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda Kastamonu bayram namazı saatini 05.53 olarak belirledi.

BOLU BAYRAM NAMAZI SAATİ

Batı Karadeniz'de bulunan Bolu'da ise bayram namazı 224 Mayıs Pazar günü 06.03'te kılınacak.





DİYANET’TEN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet’ten bu yıl camiler kapalı olacağı için Duha namazı (Kuşluk namazı) önerisi geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, “Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir. Bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için ‘duha namazı' kılabilirler.” dedi.

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur-an’ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur’an- Kerim’deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI CEMAATİ KAÇ KİŞİ OLMALIDIR?

Bayram namazları da aynı Cuma namazı gibi cemaatle kılınan namazlardandır. Cuma namazı kılabilmek için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen alimlerine göre Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında üç kişi daha olmalıdır.

Şafi mezhebine göre ise durum daha farklıdır. Şafi mezhebine göre Cuma namazı kılınabilmesi için akıllı (âkıl), bulûğa ermiş (ergen, bâliğ), hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az kırk yükümlünün bulunması şarttır.