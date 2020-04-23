Kastamonu ile Bolu için imsak ve iftar vakitleri: İl il 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi

Ramazan Ayı bütün bereketi ile bu akşam kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Türkiye'de milyonlar kişi ilk kez sahura kalkacak ve oruç ibadetini yerini getirecek. Kastamonu ve Bolu'da yaşayan Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İşte 2020 Ramazan Ayı Kastamonu ve Bolu imsakiyesi…

KASTAMONU İÇİN İLK SAHUR VAKTİ?

Kastamonu'da vatandaşlar ilk kez kalkacakları sahurda, 04:08 saatine kadar niyet etmek zorunda. Kastamonu için imsak vakti 04:08. Oruç tutacak vatandaşların 19:41'e kadar hiçbir şey yiyip içmemeleri gerekiyor. Kastamonu için ilk iftar vakti 19:41 (Vakitler il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık olabilir)

BOLU İLK İMSAK VE İFTAR VAKTİ

Bolu için ilk imsak vakti 04:20 olarak gözüküyor. Oruç tutacak kimselerin 04:20'ye kadar niyet etmeleri gerekmekte. Bolu için ilk iftar vakti ise 19:49. (Zamanlar Bolu şehir merkezine göredir. İlçeler göre farklılık gösterebilir)

Bu ayda Peygamber Efendimizin müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı;

1-Açları doyurmak

2-Geceleri Peygamber Efendimiz’in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

3-Kur’an okumak

4-Namazları cemaatle kılmak

5-Sahur yapmak

6-İftar ettirmek

7-Kadir Gecesini aramak

8-Sabretmek

9-İhsan ve ikramda bulunmak

10-Tövbe etmek

11-Cenneti istemek

12-Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

13-Ramazan umresi yapmak