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Katar Emiri’nden Türkiye açıklaması: Başarılı bir tur gerçekleştirdim

Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu, İstinye Park’ın yüzde 42’sini satın alan ve Haliçport projesine ortak olan Katar Emiri sosyal medyadan değerlendirmede bulundu.

Güncellenme: 15:06, 27/11/2020
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Katar Emiri’nden Türkiye açıklaması: Başarılı bir tur gerçekleştirdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle dün Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Al-Sani sosyal medyadan Türkiye ziyaretini şu sözlerlerle değerlendirdi:

* Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Katar Emiri El Sani'yi Beştepe'de ağırladı. Fotoğraf: DHA

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Emirlik Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Katar Emiri Sani’nin ziyaretini tamamlarken, gösterdiği ‘sıcak karşılama’ sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı’na ilerleme ve refah dileklerinde bulunduğu belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:58,
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