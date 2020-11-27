Katar Emiri’nden Türkiye açıklaması: Başarılı bir tur gerçekleştirdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle dün Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Al-Sani sosyal medyadan Türkiye ziyaretini şu sözlerlerle değerlendirdi:

* Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim.

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Emirlik Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Katar Emiri Sani’nin ziyaretini tamamlarken, gösterdiği ‘sıcak karşılama’ sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı’na ilerleme ve refah dileklerinde bulunduğu belirtildi.