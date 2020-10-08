Katilin beyanı haksız tahrik indirimine yetti

Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki Şirini Küçükaslan adlı kadın, oğlunun düğünü için geldiği Midyat'ta 16 Ağustos 2016 günü eşinin kardeşi olan İsmet Küçükaslan tarafından kaleşnikof silahla vurularak öldürüldü.

Küçükaslan, ifadesinde, yengesinin “Abin eşinle ilişkiye giriyormuş. Bunun karşılığında 3000 Euro vermiş” dediğini iddia etti. Küçükaslan, dipçikle yengesinin yüzüne vurmak isterken silahın ateş aldığını savundu.

Şirini Küçükaslan'ın çocukları ise iddiaları reddetti. Düğün gününde annesini yitiren Ramazan Küçükaslan, “Annem Almanya'da yaşıyordu. Babam ‘Sen de gel, kınada olman gerekir' dediği için Midyat'a geldi. Olay tasarlanmış” diye ifade verdi.

25 YIL HAPIS CEZASI

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi, kasten öldürme suçundan 25 yıl verdi. Gerekçeli kararda, “Sanığın beyanı dışında maktülün hakaret ettiğini gösterir delil bulunmadığı” kaydedilerek, cezada indirime gidilmedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Katilin “Yengem ‘abini karın evlendireceğiz' diye hakaret etti” şeklindeki sözlerini yeterli

sayan daire, savunmanın aksinin kanıtlanmadığını belirterek, haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi. Davaya bugün devam ediliyor.