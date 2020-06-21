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Kavga ettiği postacının kulağını ısırarak kopardı

Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

11:51 -
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Kavga ettiği postacının kulağını ısırarak kopardı

Karaman’da postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, apartmanda oturan Sezai Ç.’den köpeği tutmasını istedi.

İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl’ın sağ kulağını ısırarak kopardı.

AKLA TYSON GELDİ

Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.’nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

Ünlü eski Boksör Mike Tyson, 1996’da unvanını kaptırdığı Evander Holyfield’a 1997 yılındaki maçta yine yenileceğini anlayınca, rakibinin kulağını ısırarak koparmıştı. Karaman’daki olay akla yıllarca konuşulan Tyson’ın kulak koparması olayını getirdi. (DHA)

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