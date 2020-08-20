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Kavgaya karışan polis memuru ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı!

Hatay'da görevde olmayan polis memuru, yol meselesi yüzünden çıkan tartışmada yere ateş açarak iki esnafı yaraladı. Yaralananlardan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru gözaltına alındı.

Can ÇAPAR / Hatay
21:57 -
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Olay Antakya’da yaşandı. İddiaya göre istirahatte olan polis memuru trafik kazasına karıştı. Polis memurunun hafif hasarlı kazasında yol üzerinde olan esnaf olayın taraflarına tepki göstererek yolu açmalarını istedi.

Bu sefer polis memuru ile esnaf arasında tartışma yaşandı. Tartışmada silahına davranan polis memuru yere ateş etti. Kurşunların yerden sekmesiyle isimlerinin M.Ş ve M.Y olduğu öğrenilen esnaf yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ 

Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ş hastanede hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme yaptı. İsmine ulaşılamayan polis memurunun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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