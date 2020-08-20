Kavgaya karışan polis memuru ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay Antakya’da yaşandı. İddiaya göre istirahatte olan polis memuru trafik kazasına karıştı. Polis memurunun hafif hasarlı kazasında yol üzerinde olan esnaf olayın taraflarına tepki göstererek yolu açmalarını istedi.

Bu sefer polis memuru ile esnaf arasında tartışma yaşandı. Tartışmada silahına davranan polis memuru yere ateş etti. Kurşunların yerden sekmesiyle isimlerinin M.Ş ve M.Y olduğu öğrenilen esnaf yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ş hastanede hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme yaptı. İsmine ulaşılamayan polis memurunun ise gözaltına alındığı öğrenildi.