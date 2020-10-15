Kavgaya müdahale eden polis silahlı bir kişiyi vurdu

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde dün saat 19.45 sıralarında iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkaran bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada sokağa giren silahlı ve sopalı bir grup rastgele ateş edip karşı tarafa saldırdı.

Bu sırada silahını polise doğrulttuğu iddia edilen A.İ. polis tarafından vuruldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan A.İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından kavgayla iligili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 155 Polis İhbar Halittına yapılan Zeytinburnu İlçemizde “aile içinde silahlı kavga” ihbarı üzerine, hemen olay yerine polis ekibi sevk edilmiştir.

* Zeytinburnu Seyitnizam G-4 sokakta meydana gelen olay yerine sevk edilen ekibimiz tarafından 30-40 kişilik bir grubun sokak içinde kavga ettikleri tespit edilmiştir.

* Tarafların ayrılması için görevlilerimizin müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır.

* Yaralı A.İ hemen hastaneye sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgisi bulunmayan ancak açılan ateş sonucu yaralanan B.B. isimli şahısta tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir.

* Olaya karışan A.B. , İ.Ş., N.İ., İ.İ., M.G. ve L.İ. isimli şüpheli şahıslar ile polis memuru gözaltına alınmıştır. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile (18) adet fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili çok yönlü başlatılmıştır. (İHA-DHA)