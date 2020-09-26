Kavgaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırı: 2’si polis, 3’ü bekçi 6 yaralı

İzzet Baysal Caddesi üzerinde gece yarısı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve bekçi ekipleri kavgayı ayırmak için taraflara müdahale etti. Ancak kavga eden gruptan bazı kişiler, bekçi ve polislere bıçakla saldırdı.

Zor durumda kalan ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada, 2 polis, 3 bekçi ve taraflardan1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. (DHA)