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Kavgaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırı: 2’si polis, 3’ü bekçi 6 yaralı

Bolu'da kavga eden kalabalık iki gruba müdahale eden polis ve bekçiler saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

08:41 -
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İzzet Baysal Caddesi üzerinde gece yarısı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve bekçi ekipleri kavgayı ayırmak için taraflara müdahale etti. Ancak kavga eden gruptan bazı kişiler, bekçi ve polislere bıçakla saldırdı.

Zor durumda kalan ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada, 2 polis, 3 bekçi ve taraflardan1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Bolu kavga Polis saldırı
Son güncelleme: 08:48 26.09.2020
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