Kavuşma Durağı’nın ikinci adresi belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un buluşma noktaları olan meydanlara yeniden kimlik ve estetik kazandırmak için “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesini hayata geçiriyor. Projeyle, meydanların katılımcı bir anlayışla dönüşümünü sağlamak için en iyi çalışmaların konuşulacağı yarışmalar yapılacak.

TAKSİM’DEN KALDIRILDI

Sergi ve toplantıların düzenleneceği, “Kavuşma Durağı” adı verilen geçici sergi platformu, ilk olarak 15 Şubat günü Taksim Meydanı’nda açıldı. Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan geçici sergi platformu, koruma kurulunun kararı doğrultusunda 24 Şubat günü kaldırıldı.

BAĞCILAR’A TAŞINIYOR

İstanbul’un bütün meydanlarını gezecek olan Kavuşma Durağı’nın ikinci adresi Bağcılar Meydanı oldu. Kavuşma Durağı’nın yeni adresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından “#KavuşmaDurağı Bağcılar’da… Geçici etkinlik alanımız Taksim’den sonra şimdi de Bağcılar’da meydanın sesi, sözü, neşesi olacak” paylaşımı ile duyuruldu.

Birkaç gün önce kurulum çalışmaları başlayan geçici sergi platformu, önümüzdeki günlerde açılacak. Kavuşma Durağı, Bağcılar Meydanı’nda 15 gün kadar kalarak çeşitli sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.