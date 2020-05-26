Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar

Tavşanlı’ya bağlı ve çevresi ‘zincirli kayalar' olarak bilinen büyük kaya parçalarından oluşan tepelerin ortasındaki Ayvalı köyünde, önceki gece büyük kaya parçası, evin bahçesine yuvarlandı.

Bu sırada evin önünde kimse bulunmazken, köylüler arasında endişe başladı. Olası depremde büyük kaya parçalarının üstlerine yıkılacağı korkusunu yaşayan köylüler, önlem almasını istedi.

Köylülerden Fikret Özbey ise kaya düşmesi korkusuyla yaşadıklarını belirterek, “Ben 30 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kayalar ile iç içe yaşadık. Daha önceleri de çok kayalar düştü. Dün gece de komşumuzun bahçesine ağaçları devirerek düşen kayalar tehlikenin boyutunu gösterdi. Bizim bu tehlikemiz çözüm bulunarak giderilirse çok mutlu oluruz” dedi.

Köylüler, kayaların sabitlenmesi ya da kaldırılması için çözüm beklediklerini dile getirip, yetkililerden yardım talep etti. (DHA)