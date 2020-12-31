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Kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kavacık köyünde çobanlık yapan çoban, kuytu bir alanda ısınmak için ateş yaktığı sırada kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 01:02, 31/12/2020
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Kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Kavacık köyü kırsalında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kuytu bir alana ısınmak için ateş yakan çoban Adil Günay (70) , üzerine yaklaşık 4-5 tonluk kaya parçasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine AFAD ve Bucak Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri sevk edilirken, talihsiz adamın cansız bedenini kayaların arasından güçlükle çıkarıldı.

Talihsiz adamın cenazesi Bucak devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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