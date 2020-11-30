Kaybolan tarihi eserler 3 gün sonra ortaya çıktı

Kömür madeni açılmak istenen Korkuteli Dereköy'de, bölgenin SİT alanı olması için delil olarak gösterilen ancak 3 gün önce olduğu yerden çalınan tarihi eser kayaların altına gizlenmiş olarak bulundu. Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu) Sözcüsü Hediye Gündüz, çalınan tarihi eserin nasıl bulunduğu konusundaki bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

GÖREVLİLER İNCELEDİKTEN SONRA ESER KAYBOLDU

Köylüler, “Kömür ocağı açılacak alanda antik kalıntılar var, maden ocağı açılmamalı” diyerek Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na örnek olarak 3 adet Roma döneminden kalan tarihi eseri göstermişti. Ancak yaylada duran bu tarihi eserlerden en büyük olanı, müze görevlilerinin gelip inceleme yapmasının ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını anlatan Hediye Gündüz şu açıklamayı yaptı; “Köylüler maden ocağını tarlalarının bulunduğu alanda istemiyor. Yayladaki tarım alanlarının ve su kaynaklarının yok olmasını istemeyen köylüler maden ocağını istemiyor.

Kömür madeni açılmasına karşı çıkan Dereköylüler, ‘Kömür ocağı açılacak alanda antik kalıntılar var, maden ocağı açılmamalı' diyerek Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na örnek olarak 3 adet Roma döneminden kalan tarihi eseri göstermişti. Ancak yaylada duran bu tarihi eserlerden en görkemli olanı müze görevlilerinin gelip inceleme yapmasının ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Çalınan tarihi eserin ardından köylüler jandarmaya şikayette bulunmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da dilekçe göndermişti. Bunlarla da yetinmeyen köylüler kendileri teyakkuza geçip bölgede arama-tarama hareketi başlatmışlardı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan, sürülerini otlatan bütün çobanlarla tek tek görüşen köylüler, son günlerde bölgeye kimlerin gelip gittiğini, gece veya gündüz neler olduğunu sorguladılar”

ESERİ TERS ÇEVİRİP ÜZERİNE TAŞ YIĞMIŞLAR

Köylülerin 3 gün boyunca arama yaptıklarını belirten Gündüz; “Köylüler, kömür madeni açılmak istenen alana yakın bir bölgede ve stabilize yolun yakınlarında çok sayıda taşın yığılmış olduğunu gördüler. Daha önce böyle bir yığının olmadığının farkına varan ve kontrol etme ihtiyacı duyan köylüler, taşları kaldırarak açmaya başladılar. Taşların en altında çalınan tarihi esere ulaşan köylüler tarihi eserin ters çevrilerek normal taş süsü verildiğini fark ettiler. Köylüler, tarihi eserin bulunmasının sevinciyle hemen köye gelerek ilgililere haber verdiler. Ardından da jandarmayı arayarak durumu bildirdiler. Hemen akabinde jandarmayla bölgeye giden köylüler tarihi eseri jandarmaya teslim etti” dedi.

KÖMÜR MADENİ AÇILIRSA BÖLGE TARIMI BİTECEK

Bölgede kömür madeni açılması halinde tarımın biteceğini dile getiren Gündüz; “Sulu tarım sayesinde her yıl milyonlarca liralık meyve ihracatı yapan, bunun yanı sıra geniş tarım alanlarında hububat ekimi de gerçekleştiren yöre köylüleri, hayvancılık da yapıyor. Bölgenin Korkuteli'nin su havzası olduğu ve kömür madeni açılması halinde yer altı sularının kirlilik ve yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Bölgede Köy Hizmetlerinin tarımsal sulama amacıyla yaptığı su deposundan tarla ve bahçelerini sulayan köylülerin hemen hepsinin arazisinde sulama sistemleri bulunuyor” diye konuştu.