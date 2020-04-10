Kayseri, Konya, Ordu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? İşte yasağın başlangıç ve bitiş zamanı…

Corona virüsü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Bakanlık tarafından alınan karar sonrasında 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Kayeri, Konya ve Ordu’da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtını haberimizden görebilir, yasak ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLAMA VE BİTİŞ ZAMANI

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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