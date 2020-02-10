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Kayganlaşan yolda 11 araç kaza yaptı: 3 yaralı

Ordu’da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

19:44 -
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Kayganlaşan yolda 11 araç kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, Gülyalı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun'dan Ordu istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir yolcu otobüsü, 2 TIR ve 8 otomobil, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle Giresun-Ordu istikameti yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü Ordu'da polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İHA

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