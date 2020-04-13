Kayınvalidesini tüfekle başından vurdu

Olay Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. S.İ., evinde tüfeğini temizledikten sonra doldur boşalt yaptığı esnada kazara tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada yan odada yatmakta olan 65 yaşındaki kayınvalide Z.İ.’nin kafasına isabet etti. Kanlar içinde kalan yaşlı kadını gören kızı H.İ, hemen polis ve ambulansı arayarak yardım istedi.

POLİS EVDEN KAÇAN DAMADI ARIYOR

Olay yerine sevk edilen 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. S.İ.’nin ise olayın şoku ile evden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)