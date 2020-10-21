Kayınvalidesini vuran damada 8 yıl hapis

Can Öztürk / sozcu.com.tr

Fatih’te kayınvalidesi Yurdagül Ertan’ı darp ettikten sonra silahla yaralayan Ümüt Akıncı’nın yargıandığı davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 15. Asliye Ceza mahkemesindeki duruşmada müşteki avukatı hazır bulunurken sanık ve avukatı katılmadı.

Müşteki avukatı sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek bu suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Akıncıya “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası, “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezası ve “tehdit” suçundan 8 ay olmak üzere toplamda 8 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

“YAPMA ÜMÜT DEDİM”

Davanın ilk celsesinde ifade veren müşteki Yurdagül Ertan, “Bakkala gideceğim için kapı bir milim açıktı. Baktığım zaman camdan elinde siyah torba olan birinin dış kapıyı açtığını gördüm. Sanık damadım olduğundan onu tanıdım. Daha sonra sanık içeri girdi. Önce silahın kabzası ile kafama vurdu. Yığıldım kaldım. Kollarıma doğru kafamdan kanlar akmaya başladı. Sonra sanık kızımı kast ederek, ‘Burcu nerede? O buraya gelecek' dedi. Kendisine yalvardım, ‘yapma Ümüt' dedim. Sanık, ‘seni de keseceğim kızını da keseceğim, öldüreceğim' diyerek tehdit etti” dedi.

“YÜZÜM ESKİ HALİNE DÖNMEDİ”

Sanığın kendisini darp etmeye başladığını söyleyen Ertan, “Yanındaki poşette keser ya da balta gibi bir şey vardı. Onu da çıkardı. Sonra da ayakkabıları ile elleri ile vurup darp etmeye başladı. Daha sonra sanık bana silah sıktı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Olay nedeni ile yüzümde kırıklar vardı. Yüzüm eski haline halen dönmedi. Bacaklarımı artık eskisi gibi kullanamıyorum. Sanık bu olaydan sonra hastaneyi de bastı” ifadelerini kullandı.

“SUÇ KASTI İLE HAREKET ETMEDİM”

Davanın 8. Celsesinde tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilen sanık Akıncı, ilk duruşmada verdiği ifadede , “Olay tarihinde çocuklarımla memleketime gidecektim. Çocuklarımın eşyalarını almak amacıyla kayınvalidemin evine gittim. Daire kapısı açıktı. İçeri girdim. İçeri girer girmez, bana küfretmeye başladı. Bunun üzerine tartıştık. Bu tartışma sırasında yanımdaki tabanca ile yere doğru ateş ettim ancak bacağına denk geldi. Daha sonra kanamayı durdurmak için tampon yaptım. Ambulans ve polise de ben haber verdim. Suç kastı ile hareket etmedim” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Akıncı’nın hakkında hazırlanan iddianamede ‘hayati tehlike yaratacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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