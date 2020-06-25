Kayıp Derya her yerde aranıyor

Kentte pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Kestel ilçesinde çok sayıda dere taştı.

İlçeye bağlı Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde sel suları, önüne kattığı araçları sürükledi, ağaçları devirdi.

Dudaklı Mahallesi’nin dağlık kesimlerindeki dört katlı evin birinci katında oturan Akbaba ailesinin evini su bastı.

Evden çıkmayı başaramayan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi, köy meydanında, mahalleli kurtardı.

Kayacık Mahallesi’nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen’in (10) cansız bedenleri bulundu.

Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayboldu. Selde tarım arazileri de su altında kaldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

Kayıp Derya Bilen’i arama çalışmaları, bugün de sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UMKE ve ANDA ekipleri katılıyor.

Bilen’i arama çalışmaları, Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında, dört yakınının cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, jandarma ve AFAD’a ait iki kadavra köpeği de kullanılıyor. (DHA)