Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları yeniden başladı

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan ve 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için arama çalışmaları bugün tekrar son görüldüğü baraj gölünde başlatıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan’la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada arama yapılan Gülistan’la ilgili bir sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine 18 Ağustos tarihinde arama çalışmaları durduruldu.

Tunceli Valiliği koordinesinde, bugün itibariyle Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmaları tekrar başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden olmak üzere 20’si dalgıç 45 kişilik ekiple arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin bir kısmı baraj gölü yüzeyinde taramalar gerçekleştirmeye başladı, bir kısmı da dalış yaparak arama çalışmalarına katıldı.

Öte yandan arama çalışmalarında 3 su altı arama robotu (ROV) cihazı ile bir taramalı sonar cihazının kullanıldığı da bildirildi. (İHA)