Kayıp Gülistan’la ilgili yeni detay: En son onunla konuşmuş

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku’nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.

Gülistan Doku’nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Diner Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. Gülistan’ın baraj gölüne düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’ne görevli sualtı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri Uzunçayır Barajı’nda arama çalışması başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Gülistan’ın izine rastlanmadı.

ANNE VE ABLASI FENALAŞTI

Gülistan Doku’nun Diyarbakır’dan gelen annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku, arama çalışmalarını takip ederken fenalaştı. Anne Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü. Gözyaşlarıyla kardeşinin arama çalışmalarını takip eden abla Aygül Doku, ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını söyledi. Aygül Doku’nun çığlını duyan çevredekiler de gözyaşlarına hakim olamadı.

‘YEĞENİMİN BULUNMASI İÇİN TÜM TUNCELİ SEFERBER OLMUŞ’

Gülistan’ın dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin bulunması için tüm Tunceli’nin seferber olduğunu söyledi. Dinar Köprüsü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada Kan, şunları söyledi: “Vali ve emniyet müdürüyle görüştük. Bize çok yardımcı oluyorlar. Yeğeninim bulunması için tüm Tunceli´nin seferber olmuş durumda. Polisinden, jandarmasına, siviline kadar herkes şu anda Gülistan’ın bulunması için elinden geleni yapıyor. Ancak endişemiz giderek artıyor. Herkes duacı olsun, inşallah sağ salim bulunur. Tek dileğimiz budur.”

TELEFONDA BİR ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIĞI İDDİASI

Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduklarını söyledi. Kan, bunun üzerine polis ekiplerinin bu kişinin ifadesine başvurduğu belirtti.



VALİ SONEL, ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte Gülistan Doku´nun arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan’dan bilgi aldı. (DHA)