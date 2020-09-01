Kayıp iş insanı Hafızoğlu’nun cesedi 40 metrelik uçurumun dibinde bulundu

İstanbul'da yaşayan ve Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesindeki yazlığına eşi ve iki çocuğu ile birlikte tatile gelen Koç Holding A.Ş. eski yöneticilerinden iş insanı 72 yaşındaki Hasan Hafızoğlu iki gün önce sabah saatlerinde arkadaşı Cüneyt Bektaş ile birlikte yürüyüş için Türkevleri Dağları'na çıkmıştı.

ARKADAŞI DÖNDÜ O DEVAM ETTİ

Hafızoğlu'nun birlikte yürüyüşe çıktığı Cüneyt Bektaş saat 12.00 sıralarında havanın aşırı sıcak olması nedeniyle geri dönmek istedi. Hafızoğlu ise bir tepe daha çıkacağını söyleyerek Bektaş ile gelmedi.

Olayı SÖZCÜ’ye anlatan Cüneyt Bektaş “Hasan ağabey ile yaklaşık beş saat yürüdük, arazi çok sarp ve zorluydu, öğleyin çok sıcak olunca ben dönmek istedim, Hasan ağabeye de ‘dön’ dedim, ancak ikna edemedim. Hasan ağabey ‘bir tepe daha çıkıp dönerim’, dedi. Gücüm kalmadığı için ben döndüm. Saat 15.00 sıralarında beni aradığında dere yatağından dönüyorum, dedi son konuşmamız bu oldu. Ondan sonra bir daha haber alamadık, bazı yerlerde dik uçurumlar vardı” diye konuştu.

ARAMA KURTARMA İÇİN KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Milas Kaymakamlığı öncülüğünde Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri ile birlikte yaklaşık 140 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İzmir Akut ekiplerinin yanı sıra jandarma arama kurtarma köpeği ve havadan da drone ile arama yapıldı. Gece yarısı da süren aramalar sonunda Hafızoğlu'nun cesedine bugün saat 10.30 sıralarında ulaşıldı.

CESEDİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU

Hafızoğlu'nun yaklaşık 40 metrelik uçurumun dibinde bulunduğu tespit edildi. Ancak ekipler çok dik olan yamaçtan aşağı inip cenazeyi alamayınca askeri helikopterden yardım istendi. Askeri helikopter ile uçurumun dibine indirilecek ekiplerin cenazeyi alarak çıkaracağı belirtildi. Hafızoğlu'nun uçurumun kenarında ayağının kayarak düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CENAZESİ İSTANBUL’DA DEFNEDİLECEK

Hafızoğlu'nun cenazesinin uçurumdan çıkarıldıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ardından cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

ÜNLÜ SANATÇI MELİHAT GÜLSES' İN ENİŞTESİ

İş insanı Hafızoğlu'nun, TRT'nin Türk Sanat Müziği sanatçılarından Melihat Gülses'in eniştesi olduğu ortaya çıktı. Hafızoğlu ile birlikte tatilde olan Melihat Gürses Jandarma ve AKUT'un kurduğu kriz yönetim binasında 24 saat arama kurtarma çalışmalarını izledi. Gülses yaptığı açıklamada “Yaklaşık 48 saattir haber alamamıştık. Asla umudumuzu yitirmedik, çünkü Hasan eniştemiz çok dirayetli güçlü ve sportifti, ancak şimdi, ayağının kayması sonucu uçuruma düşmüş olabileceğini öğrendik. Acımız çok büyük, çok üzüntülüyüz” dedi.