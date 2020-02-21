Kayıp kadından üzücü haber

Manisa'da 15 gün önce kaybolan ve arama çalışması başlatılan zihinsel engelli olduğu öğrenilen Dilek Türel'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Spil Dağı eteklerinde dolaşan vatandaşlar bir kadın cesedi ile karşılaştı. Ekipler, cesedin Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden ve 6 Şubat tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli Dilek Türel'e (49) ait olduğunu belirledi.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılan Türel'in, daha önce de kaybolduğu ve bulunup ailesine teslim edildiği belirtildi. (İHA)