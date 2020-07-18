Kaymakam açıkladı: Bugüne kadar corona vakasına rastlanmadı!

Erdek'te düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ekrem Çalık, vatandaşlardan özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Erdek'te aktif corona virüsü vakasının olmadığını kaydeden Kaymakam Çalık, şu ifadeleri kullandı:
* Sizlere bu vesile ile pandemi süreci ile ilgili teşekkür etmek istiyorum.
* Bu süreçte bizlere çok yardımcı oldunuz, bir sıkıntı yaşamadan bugünlere geldik. Ancak Erdek çok hareketli bir dönemden geçiyor.
* Yaklaşık bir buçuk ay daha bu yoğunluğumuz devam edecek. Sizlere tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum, özellikle maske ve mesafe konularında dikkatli olmanız gerekiyor.
* Erdek'te şu an bir tehdit olmadığını ifade etmek istiyorum. İki ölüm haricinde Erdek’te koronavirüs vakası yaşanmadı, onların da daha sonradan korona olmadığı anlaşıldı.
* Şu an takipte olan temaslı şüphelisi var ancak koronavirüs tespit edilmedi.
* Dikkatli ve tedbirli olursak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. İHA