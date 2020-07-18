Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaymakam açıkladı: Bugüne kadar corona vakasına rastlanmadı!

Balıkesir'in Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçede bugüne kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığını açıkladı.

19:28 -
Haberler Gündem
Kaymakam açıkladı: Bugüne kadar corona vakasına rastlanmadı!

Erdek'te düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ekrem Çalık, vatandaşlardan özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Erdek'te aktif corona virüsü vakasının olmadığını kaydeden Kaymakam Çalık, şu ifadeleri kullandı:

* Sizlere bu vesile ile pandemi süreci ile ilgili teşekkür etmek istiyorum.

* Bu süreçte bizlere çok yardımcı oldunuz, bir sıkıntı yaşamadan bugünlere geldik. Ancak Erdek çok hareketli bir dönemden geçiyor.

* Yaklaşık bir buçuk ay daha bu yoğunluğumuz devam edecek. Sizlere tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum, özellikle maske ve mesafe konularında dikkatli olmanız gerekiyor.

* Erdek'te şu an bir tehdit olmadığını ifade etmek istiyorum. İki ölüm haricinde Erdek’te koronavirüs vakası yaşanmadı, onların da daha sonradan korona olmadığı anlaşıldı.

* Şu an takipte olan temaslı şüphelisi var ancak koronavirüs tespit edilmedi.

* Dikkatli ve tedbirli olursak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. İHA

İLGİLİ HABERMacron açıkladı! Fransa'da zorunlu maske kararıMacron açıkladı! Fransa'da zorunlu maske kararı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more