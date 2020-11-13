Kaymakamdan dikkat çeken açıklama: Ev kadınları bulaştırıyor 

Bursa’nın İnegöl ilçesinde maske denetimine çıkan kaymakam Şükrü Görücü, ilçede corona virüs vakaların artmasındaki en büyük sebebin ev kadınları ile memur eşleri olduğunu savundu.

“ARTIŞLARIN EN BÜYÜK NEDENİ EV KADINLARI”

İnegöl’de polisin maske ve sosyal mesafe denetimlerine katılan ilçe kaymakamı Şükrü Görücü, corona virüsün yayılması ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kaymakam Görücü, vakaların artmasında kadınların rol aldığını savunarak, “Gerek ilimizde gerekse ilçelerimizde artışlar gözleniyor.

Bunun önlemenin yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmek. İlçemiz bazında baktığımız zaman maalesef son zamanlarda artışların büyük bir nedeni ev hanımları. Ev gezmeleri ve düzenledikleri günleri. Dolasıyla temasların fazla olması nedeniyle vakaların artmasında birinci derece hanımlarımız” dedi.

“ÇALIŞAN MEMUR EŞLERİNE BULAŞIYOR”

“Hanımlarımız darılmasınlar, hem kendileri hemde çocukları ve yakınları için bazı alışkanlıklarından vazgeçmeleliler” diyen Görücü şöyle konuştu:

“Çünkü bunu neden söylüyorum çalışan memurlarımızın hanımlarına önce bulaştığını tespit ettik bu hemen hemen tüm kurumlarımız için geçerli. Hanımlarımıza vakaların azalması için büyük görevler düşüyor. Ben bunları da yerine getireceklerine inanıyorum. Kurallara herkesin uyması gerekiyor. Şimdi bazıları çıkar sana ne diyebilir, ama benim sağlım, senin sağlığın, o kuralsız insanlar yüzünden kötüye gidemez.”