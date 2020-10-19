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Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavı ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Kaymakam olmak isteyen adaylara toplamda 100 sorunun yöneltildiği sınav 150 dakika sürdü. Kaymakamlık sınav sonuçları ise 18 Kasım tarihinde açıklanacak.

Güncellenme: 11:34, 19/10/2020
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Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavına katılıp kamu kadrosunda yer almak isteyen adaylar sınav sonucunun açıklanacağı günü bekliyor.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınav sonuçları, 18 Kasım Çarşamba günü ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.

70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Çarşamba İçişleri Bakanlığı internet ÖSYM sınav
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