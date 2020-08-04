Kaymakamlıktan 11 gün sonra açıklama: Basın açıklaması yaptıkları için ceza kesildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Halil Erdaş ile bir önceki dönem başkanı İsa Çetin'e, Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde bireysel olarak Atatürk Anıtı’na çiçek koyup saygı duruşunda bulundukları için Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in talimatıyla Kabahatler Kanunu’na aykırı davrandıkları için 392’şer lira ceza kesildi.

SÖZCÜ'nün manşetten verdiği olaydan 11 gün sonra Karacasu Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ADD eski ve yeni başkanları İsa Çetin ve Halil Erdaş'a çiçek koyarken polisin müdahale etmediği, ancak 5 saat sonra basın açıklaması yaptıklarının öğrenilmesi üzerine ceza kesildiğini belirtildi.

VALİLİK BASIN AÇIKLAMASINI YASAKLAMIŞ

Kaymakamlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Aydın Valiliği’nin Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümü olan 24 Temmuz günü bir dizi yasaklama kararı aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada Aydın Valiliği kararıyla 24 Temmuz günü saat 00.01'den, Pazar günü saat 23.59'a kadar il genelinde kamuya açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi eylemleri kamu düzeni ve sağlığı ve genel güvenlik açısından yasakladığı vurgulanarak, bu kararın sosyal medya üzerinden duyurulduğu belirtildi.

POLİS MÜDAHALE ETMEMİŞ

24 Temmuz sabahının ilk saatlerinden itibaren kolluk kuvvetlerinin muhtelif eylemlere karşı tedbirler aldığı belirtilen açıklamada “İlçemiz ADD eski ve yeni başkanları İsa Çetin ve Halil Erdaş saat 10.00 – 11.00 arası kolluk kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi ve engellemesi olmadan, ferdi olarak Atatürk Anıtı’na çiçek sunup, saygı duruşunda bulunmuşlar ve bundan dolayı haklarında herhangi bir idari işlem yapılmamıştır” denildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTIKLARI ÖĞRENİLMİŞ

Çetin ile Erbaş'ın Atatürk Anıtı’na bireysel olarak çiçek koymasıyla ilgili haberin 5 saat sonra yerel bir internet sitesinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, “Bir internet gazetesinde saat 16.30'da yayınlanan bir haberde İsa Çetin ve Halil Erdaş'ın çiçek sunuş ve saygı duruşunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptıkları öğrenilip, yapılan tahkikat ile de olay doğrulanınca adı geçenler hakkında yasaklama kararına rağmen basın açıklaması, yaptıklarından dolayı idari karar uygulanarak adı geçenler kabahatler kanunu uyarınca para cezası ile cezalandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.