Kayseri imsakiyesi 2020… Kayseri için ilk sahur ve iftar saat kaçta? (2020 Kayseri İmsakiyesi)

Ramazan Ayı bu sene corona virüsü gölgesinde başlıyor. Tedbirler kapsamında büyükşehirler ve Zonguldak'ta sokağa çıkmak yasaklanırken, Kayseri'de oruç tutacak vatandaşlar ilk sahurun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Kayseri için ilk sahur ne zaman? Kayseri imsak ve iftar vakitleri neler? İşte Kayseri 2020 Ramazan İmsakiyesi…

KAYSERİ 2020 İMSAKİYESİ

Kayseri'de oruç tutacak vatandaşlar 24 Nisan Cuma gecesi ilk kez sahura kalkacak ve Aydın için imsak vakti 04:11. Kayserililer ilk iftara kadar bir şey yemeyecek ve içmeyecek… Kayseri'de ilk iftar vaktinin saati 19:30. Kayserililer Ramazan ilk gününde toplam 15 saat 19 dakika oruç tutmuş olacak.

İMSAK VAKTİ NEDİR?

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2020 İmsakiyesi’ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

RAMAZAN AYI'NDA NASIL BESLENMELİ?

Sahur ve iftar yemeğinde, besin ögeleri içeriklerinde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle her iki öğünde besin ögeleri içeriklerine büyük özen gösterilmelidir.

– Öncelikle öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir.

– Karbonhidrat içeren besinler sınırlanmalıdır.

– Basit şeker içerikleri yüksek olan besinler iftar öğününün sonunda tüketilmelidir. Buradaki amaç proteinler ve yağlarla birlikte karışık bir diyetle birlikte tüketilen karbonhidratların ince bağırsaklardan emilimi ve yüksek glisemik yüklerinin yavaşlatılmasıdır. Karbonhidrat içeren besinlerin glisemik yüklerine (miktar ve kalitesi) dikkat edilmelidir.

– Bunlar sağlıklı besinleri ve uygun porsiyonları tercih ederek yapılmalıdır.