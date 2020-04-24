Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri iftar vakti: Kayseri’de iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020…

İç Anadolu Bölgesi şehirlerimizden olan Kayseri'de iftar saat kaçta yapılacak kentteki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan'ın gelmesiyle, oruçlar tutuluyor, iftarlar açılıyor ve birçok kişinin gün içinde en merak ettiği konulardan biri iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi oluyor. İşte Kayseri iftar vakti saati ve Kayseri imsakiyesi...

12:37 -
Haberler Gündem
Kayseri iftar vakti: Kayseri’de iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020…

Ramazan ayına erişmenin heyecanını yaşayan İslam alemi iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Kayseri imsakiyesine göre iftar saat kaçta? Kayseri’de sahur saat kaçta yapılacak? Ramazanda aşağıdaki imsakiye aracı ile Kayseri veya menüden seçeceğiniz diğer illerin İftar vakti bilgisine erişebilirsiniz. Ayrıca imsakiye aracı iftara kalan süreyi de canlı olarak göstermektedir…

KAYSERİ İFTAR SAATİ: KAYSERİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

 KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

 

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:1105:4212:4116:2719:3020:55
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:1005:4112:4116:2719:3120:56
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:0805:4012:4116:2719:3220:58
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:0605:3812:4116:2719:3320:59
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:0505:3712:4116:2719:3421:00
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:0305:3612:4016:2819:3521:02
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:0105:3512:4016:2819:3621:03
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:0005:3312:4016:2819:3721:04
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi03:5805:3212:4016:2819:3821:06
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar03:5605:3112:4016:2819:3921:07
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi03:5505:3012:4016:2919:4021:08
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı03:5305:2912:4016:2919:4121:10
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba03:5205:2812:4016:2919:4221:11
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:5005:2712:4016:2919:4321:12
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:4905:2612:4016:3019:4421:14
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:4705:2512:4016:3019:4421:15
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:4605:2412:3916:3019:4521:16
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:4405:2312:3916:3019:4621:18
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:4305:2212:3916:3019:4721:19
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:4105:2112:3916:3119:4821:20
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:4005:2012:3916:3119:4921:22
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:3905:1912:3916:3119:5021:23
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:3705:1812:3916:3119:5121:24
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:3605:1712:3916:3119:5221:26
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:3505:1612:4016:3219:5321:27
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:3405:1612:4016:3219:5421:28
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:3205:1512:4016:3219:5421:30
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:3105:1412:4016:3219:5521:31
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:3005:1312:4016:3319:5621:32
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:2905:1312:4016:3319:5721:33

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN RAMAZAN ÖNERİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Müslümanların yaşadığı ülkelerde Ramazan ayındaki sosyal ve dini pratikler sırasında alınabilecek önlemlere ilişkin bir rehber yayımladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre DSÖ'nün yayımladığı rehberde, ibadethalerin temizliğinden oruç tutmanın hastalığa yakalanma riskini artırıp artırmadığına kadar pek çok konuya değinildi.

ORUÇ TUTMAK COVID-19 RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile oruç tutma arasındaki ilişkiye dair bir bilimsel çalışma yapılmadığını söylüyor.

Sağlıklı insanların önceki yıllardaki gibi oruç tutmalarında bir sakınca olmaması gerektiğini kaydeden örgüt, COVID-19 hastalarının ise herhangi başka bir hastalıkta olduğu gibi doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyor. Ramazan boyunca taze ve işlenmemiş gıda tüketilmesi ve bolca su içilmesi öneriliyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMELİ Mİ?

DSÖ, siyasetçilerin riskleri değerlendirdikten sonra sosyal ve dini toplanmaları iptal etmeyi “ciddi bir şekilde” gözden geçirmelerini tavsiye ediyor, eğer bu mümkün değilse etkinlikler sırasında “COVID-19 yayılma riskini azaltacak önlemler alınmalı” deniyor.

Sosyal mesafelenme konusunda şu önerilerde bulunuyor:

*Daima insanlar arasında en az 1 metre mesafeyi koruyun
*El sallama, kafa sallama, eli kalbin üzerine koyma gibi fiziksel teması engelleyecek selamlama biçimleri benimseyin
*Ramazan etkinlikleri çerçevesinde eğlence yerleri, pazarlar, dükkanlar gibi yerlerde çok sayıda insanın bir araya gelmesini engelleyin

Yüksek risk grubuna tavsiyeler:

*İyi hissetmeyen ya da COVID-19 belirtileri gösteren kişileri etkinliklere katılmamaları ve ulusal çapta belirlenen adımları atmaları konusunda teşvik edin
*Yaşlı kişileri ve kronik hastalığı olanları (örneğin kalp rahatsızlığı, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları ve kanser) toplanmalara katılmamaları konusunda uyarın

canlı diyabet Dünya Google Güneş İslam kanser Kayseri oruç Pazartesi Ramazan saat kaçta Sağlık salı TÜRKÇE
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more