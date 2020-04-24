Kayseri iftar vakti: Kayseri’de iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020…

Ramazan ayına erişmenin heyecanını yaşayan İslam alemi iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Kayseri imsakiyesine göre iftar saat kaçta? Kayseri’de sahur saat kaçta yapılacak? Ramazanda aşağıdaki imsakiye aracı ile Kayseri veya menüden seçeceğiniz diğer illerin İftar vakti bilgisine erişebilirsiniz. Ayrıca imsakiye aracı iftara kalan süreyi de canlı olarak göstermektedir…
KAYSERİ İFTAR SAATİ: KAYSERİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:11
|05:42
|12:41
|16:27
|19:30
|20:55
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:10
|05:41
|12:41
|16:27
|19:31
|20:56
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:08
|05:40
|12:41
|16:27
|19:32
|20:58
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:06
|05:38
|12:41
|16:27
|19:33
|20:59
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:05
|05:37
|12:41
|16:27
|19:34
|21:00
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:03
|05:36
|12:40
|16:28
|19:35
|21:02
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:01
|05:35
|12:40
|16:28
|19:36
|21:03
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:00
|05:33
|12:40
|16:28
|19:37
|21:04
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:58
|05:32
|12:40
|16:28
|19:38
|21:06
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|03:56
|05:31
|12:40
|16:28
|19:39
|21:07
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:55
|05:30
|12:40
|16:29
|19:40
|21:08
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|03:53
|05:29
|12:40
|16:29
|19:41
|21:10
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:52
|05:28
|12:40
|16:29
|19:42
|21:11
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|03:50
|05:27
|12:40
|16:29
|19:43
|21:12
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|03:49
|05:26
|12:40
|16:30
|19:44
|21:14
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:47
|05:25
|12:40
|16:30
|19:44
|21:15
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|03:46
|05:24
|12:39
|16:30
|19:45
|21:16
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:44
|05:23
|12:39
|16:30
|19:46
|21:18
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:43
|05:22
|12:39
|16:30
|19:47
|21:19
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:41
|05:21
|12:39
|16:31
|19:48
|21:20
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:40
|05:20
|12:39
|16:31
|19:49
|21:22
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:39
|05:19
|12:39
|16:31
|19:50
|21:23
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:37
|05:18
|12:39
|16:31
|19:51
|21:24
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:36
|05:17
|12:39
|16:31
|19:52
|21:26
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:35
|05:16
|12:40
|16:32
|19:53
|21:27
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:34
|05:16
|12:40
|16:32
|19:54
|21:28
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:32
|05:15
|12:40
|16:32
|19:54
|21:30
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:31
|05:14
|12:40
|16:32
|19:55
|21:31
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:30
|05:13
|12:40
|16:33
|19:56
|21:32
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:29
|05:13
|12:40
|16:33
|19:57
|21:33
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Müslümanların yaşadığı ülkelerde Ramazan ayındaki sosyal ve dini pratikler sırasında alınabilecek önlemlere ilişkin bir rehber yayımladı.
BBC Türkçe'nin haberine göre DSÖ'nün yayımladığı rehberde, ibadethalerin temizliğinden oruç tutmanın hastalığa yakalanma riskini artırıp artırmadığına kadar pek çok konuya değinildi.
ORUÇ TUTMAK COVID-19 RİSKİNİ ARTIRIR MI?
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile oruç tutma arasındaki ilişkiye dair bir bilimsel çalışma yapılmadığını söylüyor.
Sağlıklı insanların önceki yıllardaki gibi oruç tutmalarında bir sakınca olmaması gerektiğini kaydeden örgüt, COVID-19 hastalarının ise herhangi başka bir hastalıkta olduğu gibi doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyor. Ramazan boyunca taze ve işlenmemiş gıda tüketilmesi ve bolca su içilmesi öneriliyor.
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMELİ Mİ?
DSÖ, siyasetçilerin riskleri değerlendirdikten sonra sosyal ve dini toplanmaları iptal etmeyi “ciddi bir şekilde” gözden geçirmelerini tavsiye ediyor, eğer bu mümkün değilse etkinlikler sırasında “COVID-19 yayılma riskini azaltacak önlemler alınmalı” deniyor.
Sosyal mesafelenme konusunda şu önerilerde bulunuyor:
*Daima insanlar arasında en az 1 metre mesafeyi koruyun
*El sallama, kafa sallama, eli kalbin üzerine koyma gibi fiziksel teması engelleyecek selamlama biçimleri benimseyin
*Ramazan etkinlikleri çerçevesinde eğlence yerleri, pazarlar, dükkanlar gibi yerlerde çok sayıda insanın bir araya gelmesini engelleyin
Yüksek risk grubuna tavsiyeler:
*İyi hissetmeyen ya da COVID-19 belirtileri gösteren kişileri etkinliklere katılmamaları ve ulusal çapta belirlenen adımları atmaları konusunda teşvik edin
*Yaşlı kişileri ve kronik hastalığı olanları (örneğin kalp rahatsızlığı, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları ve kanser) toplanmalara katılmamaları konusunda uyarın