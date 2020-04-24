Kayseri iftar vakti: Kayseri’de iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020…

Ramazan ayına erişmenin heyecanını yaşayan İslam alemi iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Kayseri imsakiyesine göre iftar saat kaçta? Kayseri’de sahur saat kaçta yapılacak? Ramazanda aşağıdaki imsakiye aracı ile Kayseri veya menüden seçeceğiniz diğer illerin İftar vakti bilgisine erişebilirsiniz. Ayrıca imsakiye aracı iftara kalan süreyi de canlı olarak göstermektedir…

KAYSERİ İFTAR SAATİ: KAYSERİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?



KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:11 05:42 12:41 16:27 19:30 20:55 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:10 05:41 12:41 16:27 19:31 20:56 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:08 05:40 12:41 16:27 19:32 20:58 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:06 05:38 12:41 16:27 19:33 20:59 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:05 05:37 12:41 16:27 19:34 21:00 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:03 05:36 12:40 16:28 19:35 21:02 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:01 05:35 12:40 16:28 19:36 21:03 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:00 05:33 12:40 16:28 19:37 21:04 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 03:58 05:32 12:40 16:28 19:38 21:06 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 03:56 05:31 12:40 16:28 19:39 21:07 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 03:55 05:30 12:40 16:29 19:40 21:08 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 03:53 05:29 12:40 16:29 19:41 21:10 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:52 05:28 12:40 16:29 19:42 21:11 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:50 05:27 12:40 16:29 19:43 21:12 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:49 05:26 12:40 16:30 19:44 21:14 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:47 05:25 12:40 16:30 19:44 21:15 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:46 05:24 12:39 16:30 19:45 21:16 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:44 05:23 12:39 16:30 19:46 21:18 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:43 05:22 12:39 16:30 19:47 21:19 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:41 05:21 12:39 16:31 19:48 21:20 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:40 05:20 12:39 16:31 19:49 21:22 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:39 05:19 12:39 16:31 19:50 21:23 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:37 05:18 12:39 16:31 19:51 21:24 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:36 05:17 12:39 16:31 19:52 21:26 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:35 05:16 12:40 16:32 19:53 21:27 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:34 05:16 12:40 16:32 19:54 21:28 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:32 05:15 12:40 16:32 19:54 21:30 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:31 05:14 12:40 16:32 19:55 21:31 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:30 05:13 12:40 16:33 19:56 21:32 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:29 05:13 12:40 16:33 19:57 21:33

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN RAMAZAN ÖNERİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Müslümanların yaşadığı ülkelerde Ramazan ayındaki sosyal ve dini pratikler sırasında alınabilecek önlemlere ilişkin bir rehber yayımladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre DSÖ'nün yayımladığı rehberde, ibadethalerin temizliğinden oruç tutmanın hastalığa yakalanma riskini artırıp artırmadığına kadar pek çok konuya değinildi.

ORUÇ TUTMAK COVID-19 RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile oruç tutma arasındaki ilişkiye dair bir bilimsel çalışma yapılmadığını söylüyor.

Sağlıklı insanların önceki yıllardaki gibi oruç tutmalarında bir sakınca olmaması gerektiğini kaydeden örgüt, COVID-19 hastalarının ise herhangi başka bir hastalıkta olduğu gibi doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyor. Ramazan boyunca taze ve işlenmemiş gıda tüketilmesi ve bolca su içilmesi öneriliyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMELİ Mİ?

DSÖ, siyasetçilerin riskleri değerlendirdikten sonra sosyal ve dini toplanmaları iptal etmeyi “ciddi bir şekilde” gözden geçirmelerini tavsiye ediyor, eğer bu mümkün değilse etkinlikler sırasında “COVID-19 yayılma riskini azaltacak önlemler alınmalı” deniyor.

Sosyal mesafelenme konusunda şu önerilerde bulunuyor:

*Daima insanlar arasında en az 1 metre mesafeyi koruyun

*El sallama, kafa sallama, eli kalbin üzerine koyma gibi fiziksel teması engelleyecek selamlama biçimleri benimseyin

*Ramazan etkinlikleri çerçevesinde eğlence yerleri, pazarlar, dükkanlar gibi yerlerde çok sayıda insanın bir araya gelmesini engelleyin

Yüksek risk grubuna tavsiyeler:

*İyi hissetmeyen ya da COVID-19 belirtileri gösteren kişileri etkinliklere katılmamaları ve ulusal çapta belirlenen adımları atmaları konusunda teşvik edin

*Yaşlı kişileri ve kronik hastalığı olanları (örneğin kalp rahatsızlığı, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları ve kanser) toplanmalara katılmamaları konusunda uyarın