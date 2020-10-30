Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, terör örgütü PKK'nın çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri'ye gönderildi.

Güncellenme: 13:39, 30/10/2020
Haberler Gündem
Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır’da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, sorguları için Kayseri’ye gönderildi.

Saldırının faili PKK’lı terörist ‘Fırat-Bozan’ kod adlı Ferhat Tekiner ise geçen hafta MİT ve emniyet işbirliği ile düzenlenen operasyonla Irak’ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye’ye getirilmişti. (DHA)

İlginizi ÇekebilirPKK'lı Ferhat Tekiner Türkiye'ye getirildiPKK'lı Ferhat Tekiner Türkiye'ye getirildi
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more