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Kayseri’de 3.3 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)

Kandilli Rasathanesi, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.27’de gerçekleşen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

11:28 -
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Kayseri’de 3.3 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)

Dün akşam saatlerinde Malatya'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Kayseri'de sabah saatlerinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gerçekleşen deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

Boğaziçi Üniversitesi deprem Kayseri Malatya son depremler
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