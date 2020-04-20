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Kayseri’de 600 haneli köy karantina altına alındı

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde corona virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

10:57 -
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Kayseri – Malatya karayolu 45. kilometresinde bulunan 600 haneli bin 900 nüfuslu Akmescit köyünde yaşayan bir ailede yapılan tetkikler sonrasında Covid-19 (corona virüsü) bulgusuna rastlanması üzerine köy tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Bugün köye giden 2 ambulans aynı aileden Ersen A., Zeynep A., Cemal A. ve Menşure A.'yı hastaneye götürürken, İl Hıfzısıhha ve Sağlık müdürlüğü kararı ile köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Akmescit (Zezerek) köyüne giriş çıkışlar kapatılırken, jandarma yol üzerinde önlem aldı. Jandarma köy muhtarına vatandaşların dışarıya çıkmaması ve temas etmemesi konusunda uyarılarda bulundu. (İHA) 

Corona Kayseri Malatya Sağlık
Son güncelleme: 11:26 20.04.2020
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