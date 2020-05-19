Kayseri’de ‘Cumhur İttifakı’nın ‘şov’ atışması!

AKP Kayseri Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, kentin yerel bir kanalına dün bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un kentte yürüttüğü çalışmalarda etkili olduğuna yönelik bir soruya, “AK Parti milletvekilleri Kayseri’de görülmüyor algısı yanlış. Sanırım bizim arkadaşlar şov yapmayı bilmiyorlar” yanıtını verdi.

“BU ZİHNİYETE..”

Açıklamaya tepki gösteren MHP’li vekil Ersoy, AKP'li Elitaş’ın sözlerine karşı şu ifadeleri kullandı:

* Eski Bakan Sayın Mustafa Elitaş benimle ilgili bir soruya “Sanırım bizim arkadaşlar şov yapmayı bilmiyorlar” demiş.

* Daha önce de önceki Kayserispor Başkanı benimle ilgili “Şov yapmıyorsa suç işliyor” demişti.

* Düşündüm, laflara baktım, kişilere baktım şu Ramazan mübarek gün bu şehir için daha fazla çalışmaya karar verdim.

* Çünkü bu zihniyete verilecek en güzel cevabı Aziz Kayserililer verecekler…

“BİZİ BİLEN BİLİR”

Elitaş'ın sözlerine bir tepki de MHP Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Özge Soysal’dan geldi.

Soysal, MHP’li vekil Ersoy’un mesajını paylaşarak “Bizi bilen bilir. Bilmeyen de kendi gibi bilir…” paylaşımında bulundu.



İLK GERİLİM: “FESLİ”

Kayseri’nin AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik hakaretleri ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu'nu ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı ‘üstad’ paylaşımı ile anmıştı.

Ersoy, AKP'li Palancıoğlu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma şu ifadelerle tepki göstermişti:

* Fesli provokatör, Fesli Münafık Kadir Mısırlıoğlu'nu anmanın tam karşılığı akıl tutulmasıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz.