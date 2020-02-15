Kayseri’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Olay, Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi’de meydana geldi.

İkametinde yalnız yaşayan Semiha N.’den haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek evine geldi.

Eve girdiklerinde Semiha N.’yi hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Semiha N.’nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde incelemesini tamamlamasının ardından Semiha N.’nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA